„Der Stich ging in den Halsbereich“ Messer-Attacke im Hauptbahnhof Saarbrücken – Beschuldigter sitzt in Untersuchungshaft

War zunächst seitens der Bundespolizei nach dem Zwischenfall vom Montag, 10. Juni, von gefährlicher Körperverletzung die Rede, stufte die saarländische Polizei das Ganze am Tag darauf als versuchte Tötung ein. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft sogar wegen des Verdachts des versuchten Mordes. In einer Regionalbahn von Trier in die saarländische Landeshauptstadt soll ein 32-Jähriger sein 21 Jahre altes Opfer am Montag gegen 17.30 Uhr völlig überraschend mit einem Stich in den Hals verletzt haben. Der Saarländer wurde in einer Klinik operiert und soll nicht in Lebensgefahr schweben. Der mutmaßliche Täter soll im Laufe des Dienstags vor den Haftrichter kommen.