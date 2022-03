Polizei bittet um Hinweise : Schwerer Raub am Merziger Bahnhof: Drei Unbekannte schlagen Mann für Beute krankenhausreif

Merzig Am Samstagnachmittag ist ein Mann am Bahnhof Stadtmitte in Merzig Opfer eines schweren Raubes geworden. Drei unbekannte Täter stürzten sich auf ihn, schlugen ihn krankenhausreif und entrissen ihm Wertgegenstände.

Gegen 14.35 Uhr kam es auf der Rampe zum Bahnhof Stadtmitte in Merzig zu dem schweren Raub. Drei männliche Täter, alle etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet, schlugen nach Auskunft der Polizei unvermittelt und mehrfach mit den Fäusten auf das Raubopfer ein.

Anschließend entrissen sie dem Mann den Geldbeutel und das Mobiltelefon. Die Täter flohen danach in bislang unbekannte Richtung. Der Mann wurde durch die Schläge erheblich am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.