Ungewöhnlicher Notfall in Merchweiler Autofahrerin (75) sprüht Polizisten bei ihrer Rettung Pfefferspray in die Augen

Merchweiler · Mit ihrem Auto ist eine Frau im Vorgarten gelandet. Doch als die Polizei ihr helfen will, verschanzt sich die Fahrerin und verletzt später zwei Ermittler. Was hinter dem Fall in Merchweiler steckt.

24.05.2023, 12:17 Uhr

Bei einem Unfall verletzt Opfer zwei Polizisten. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Autofahrt hat für eine Frau aus dem Landkreis Neunkirchen ein plötzliches Ende gefunden. Im Anschluss an den Unfall nahm die Angelegenheit zusätzlich einen ungewöhnlichen Verlauf. All das endete mit zwei verletzten Ermittlern.