Feuer in der Gießerei : Mehrere Verletzte nach Brand bei Automobilzulieferer in St. Ingbert

St. Ingbert Brandursache war offenbar das Austreten von flüssigem Aluminium. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unbekannt.

Mehrere Verletzte gab es am Dienstag bei einem Brand im Werk der Firma Voit Automotive in St. Ingbert in der Saarbrücker Straße. Das Feuer soll in der Gießerei entstanden sein und mehrere Mitarbeiter durch Rauchgase verletzt haben. Es gab einen Großeinsatz des Rettungsdienstes mit mehreren Rettungs- und Notarztwagen sowie der Einsatzleitung Rettungsdienst.