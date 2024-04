Umgestürzte Bäume, umgewehte Absperrungen Mehr als 70 Einsätze wegen Unwetter im Saarland

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr in St. Ingbert in die Schmelzerstraße gerufen. Hier wurde ein massiver Stamm eines 15 Meter hohen Laubbaumes durch den Sturm geradezu auseinander gebrochen. Die Baumkrone blieb nach dem seitlichen Umkippen am Dach eines Mehrfamilienhauses hängen. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter und Kettensägen an, um die Gefahr zu beseitigen. Die Dachrinne wurde in Mitleidenschaft gezogen.