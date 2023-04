Fäuste, Tritte, Waffen Massenschlägerei in Saarbrücken – 40 Männer gehen aufeinander los

Bei einer Massenschlägerei in Saarbrücken sind rund 40 junge Männer aus zwei Gruppen bei einer tumultartigen Auseinandersetzung aufeinander losgegangen. Mit Fäusten, Tritten und Schlagwerkzeugen haben sich die Männer am Samstagmorgen, 8. April, gegen 5 Uhr in der Dudweilerstraße gegenseitig attackiert, teilt die Polizei am Samstagmittag mit.