Großeinsatz der Polizei in Saarlouis : Massenschlägerei mit 30 Personen in einer Shisha-Bar

Saarlouis In der Saarlouiser Altstadt flogen am späten Samstagabend die Fäuste: Gegen 23.20 Uhr gingen sowohl bei der Polizeiinspektion Saarlouis als auch im Führungs- und Lagezentrum der Vollzugspolizei des Saarlandes zeitgleich mehrere Hilfe-Rufe ein.

Der Inhalt: Rund 30 Personen würden sich in beziehungsweise vor einer Shisha-Bar in der Altstadt eine Massenschlägerei liefern. In mehreren Mitteilungen hieß es sogar, es sei ein Schuss gefallen. Die Polizei rückte daraufhin sofort mit einem Großaufgebot aus.

Ein 30-Jähriger konnte durch das schnelle Einschreiten der Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Drei mutmaßliche Mittäter (alle männlich; 23, 25 und 30 Jahre alt) wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Innenstadt von Saarbrücken angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Bereits in der Nacht auf Samstag soll sich laut Polizei ein ähnlicher Vorfall in der Altstadt ereignet haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an.