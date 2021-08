Er stand unter Drogen : Mann zerschlägt mit Pflasterstein Frontscheibe eines Streifenwagens

Saarbrücken Das war leichtsinnig: Ein Mann zerschlägt mit einem Stein die Scheibe eines Polizeiwagens. Und das direkt vor den Augen zweier Beamter.

Zwei Polizisten haben in ihrem Streifenwagen vor der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt gesessen. Plötzlich ging ein Mann an ihnen vorbei und warf völlig unvermittelt einen Pflasterstein in die Scheibe eines anderen Streifenwagens.