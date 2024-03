Sexualstraftäter vor Gericht Gabriele M. (69) aus Schiffweiler vergewaltigt und getötet – heute Prozessauftakt

Der zur Tatzeit 61 Jahre alte Mann soll die 69-Jährige auf dem Gewissen haben. Laut Anklageschrift wird dem Angeschuldigten Folgendes zur Last gelegt: Anfang September habe er wohl zufällig Gabriele M. an einem Radweg in Sinnerthal bei Neunkirchen getroffen. Dann soll es zu der Tat gekommen sein. Verletzungen am Hals sollen darauf hinweisen, dass er sie gewürgt haben muss. Bei der Tat soll sein Opfer gestorben sein, wie die Obduktion an der Uniklinik in Homburg ergab. Das habe der Vorbestrafte „zumindest billigend in Kauf genommen“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.