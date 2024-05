Täter auf der Flucht Mann überfällt Tankstelle in Dillingen und bedroht Kassiererin mit Messer

Dillingen · Ein maskierter Mann hat am Mittwoch einen Tankstelle in Dillingen überfallen und die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Im Anschluss flüchtete er. Was bislang bekannt ist.

16.05.2024 , 11:28 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler