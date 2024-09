Mehrfach auf sie eingeschlagen Mann soll seine Oma getötet haben – Mordprozess gestartet

Vor dem Landgericht Saarbrücken hat am Dienstag ein Mordprozess gegen einen 37-Jährigen begonnen, der seine Oma umgebracht haben soll. Die Anklage wirft dem Deutschen vor, im März 2024 in Püttlingen in einem „Drogenwahn“ seine bettlägerige Großmutter (91) durch zahlreiche Schläge getötet zu haben. Dabei soll er heimtückisch und im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Laut Anklage sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen.