Nach öffentlicher Fahndung Nach Missbrauch von Kindern auch im Saarland – LKA bestätigt Festnahme in Hessen

Demnach geht es um zahlreiche Fälle, in denen der Unbekannte Mädchen sexuell missbraucht haben soll. Unter diesen Taten gebe es auch schwere Fälle, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft aus Marburg sowie des Landeskriminalamtes (LKA) in Hessen sowie der dortigen Polizei heißt.