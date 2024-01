Polizei sucht Zeugen Mann rast in Neunkirchen in Ampelanlage und flüchtet – 25.000 Euro Schaden

Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Neunkirchen der SZ auf Anfrage mitteilte, ist es am Sonntagmorgen, 21. Januar, gegen 00.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lindenallee in Neunkirchen gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ in einer Rechtskurve von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit einer, auf einem Fahrbahnteiler stehenden Ampelanlage. „Wie schnell der Autofahrer genau unterwegs gewesen ist, ist unklar“, erklärte der Polizeisprecher der SZ. “Der Schaden ist aber erheblich.“ Die Temperaturen in Neunkirchen wären in der Nacht zwar auf bis zu Minus 9 Grad gefallen, aber die Straßen seien nicht glatt gewesen.