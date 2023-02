Feuer in Küche : Mann droht, Wohnhaus abzufackeln – Groß angelegte Suche nach Täter in Losheim

Feuerwehreinsatz in Losheim am Donnerstagabend. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Losheim am See Brandstiftung in Losheim am See: Dadurch kam es am Donnerstagabend zum Feuerwehreinsatz. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Was bislang bekannt ist.

Feuer in einem Wohnhaus in Losheim hat am Donnerstagabend, 16. Februar, zu einem Großeinsatz für Feuerwehr und Polizei gesorgt. Denn nachdem ein Mann gezündelt hatte, machte er sich auf und davon. Das meldet ein Sprecher der Polizeiinspektion Nord-Saarland in Wadern.

Der mutmaßliche Brandstifter soll die Tat angekündigt haben. Danach besorgte er sich Holzlatten und schaffte diese in die Küche. Auch einen Benzinkanister nahm er mit, wie es in dem Bericht heißt. Dann übergoss er das Holz und zündelte.

Feuer im Haus bei Rückkehr der Lebensgefährtin

Als seine Partnerin gegen 20.30 Uhr nach Hause kam, soll er ihr damit gedroht haben, das gesamte Gebäude abfackeln zu wollen. Die beiden stritten daraufhin.

Dann rief die Frau Polizei und Feuerwehr, worauf ihr Lebensgefährte sich daran machte, das Feuer zu löschen. Doch noch bevor es nicht mehr brannte, sei er davongerannt. Ihr gelang es letztlich, die Flammen zu ersticken, so dass sich die Lage nicht weiter verschärfte. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um den Rest: Sie sorgten dafür, dass der Rauch aus dem Bau abzog.

Unterdessen starteten Fahnder eine groß angelegte Suche nach dem Mann, der zu Fuß geflohen war. Ermittler mehrerer Einheiten beteiligten sich sogleich daran: neben Beamten aus Wadern auch Kollegen der Bereitschaftspolizei und der Operativen Einheit, die zu solchen raschen Einsätzen hinzugezogen werden.

Die Suche dauerte die Nacht auf Freitag an. Bis zum frühen Morgen aber war der Verdächtigte nicht zu finden, meldet ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage.

Fahndung der Polizei nach mutmaßlichem Brandstifter

Auslöser für die Tat soll ein Streit gewesen sein. Hintergründe dazu nannten die Ermittler nicht. Auch nicht zum Alter der beiden Beteiligten. Der Flüchtige sei ihnen jedoch wegen anderer Straftaten bekannt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe zurzeit aber nicht.