Auto landete auf dem Dach : Schwerer Verkehrsunfall in Saarbrücken-Scheidt

Foto: BeckerBredel 5 Bilder Schwerer Unfall in Saarbrücken - Auto landete auf Dach

Saarbrücken Ein Mann ist am Freitag bei einem Unfall in der Kaiserstraße in Saarbrücken schwer verletzt worden.

Der Mann fuhr auf der Kaiserstraße um 13.40 Uhr in Richtung Stadtmitte, als er aus bislang unbekannter Ursache einem parkenden Fahrzeug hinten links aufgefahren ist. Durch den Aufprall hob das Fahrzeug auf der rechten Seite ab, kippte um und kam auf dem Dach zum liegen.

Foto: BeckerBredel