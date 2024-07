Fahndung endet mit Erfolg Hilfsbedürftiger Mann (87) aus Saarbrücken ist wieder zurück und wohlauf

So soll der Senior am Nachmittag sein Zuhause im Stadtteil Güdingen verlassen haben. Eine genaue Uhrzeit gibt es nicht. Ebenso unklar ist, in welche Richtung er gegangen ist. Gleich mehrere Einschränkungen soll er haben. So sei der Vermisste schwer zu Fuß. Gleichzeitig leide er an Diabetes und sei deshalb dringend auf wichtige Zucker-Medikamente angewiesen. Außerdem soll es um seine Orientierung ebenfalls nicht zum Besten gestellt sein, da er an Demenz erkrankt ist.