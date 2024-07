Fahndung in Saarbrücken eingestellt Mann (87) aus Saarbrücken-Güdingen wurde wohlauf aufgefunden

Am Dienstag, 23. Juli, gegen 17.05 Uhr wurde der vermisste 87- jährige aus Saarbrücken-Güdingen den Umständen entsprechend wohlauf in einem Industriegebiet in Saarbrücken-Güdingen aufgefunden. Das teilte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt am Abend mit. „Zur medizinischen Überprüfung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert“, hieß es.