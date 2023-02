Wegen Verkehrskontrolle : Mann (50) liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Neunkirchen

Neunkirchen Um einer Kontrolle zu entkommen, leistete sich ein 50-Jähriger ohne gültigen Führerschein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Neunkirchen.

Um sich einer Kontrolle der Polizei zu entziehen, hat ein 50 Jahre alter Mann am späten Samstagabend, 4. Februar, in der Innenstadt von Neunkirchen versucht, vor den Beamten zu flüchten. Wie ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen am Sonntagmorgen mitteilte, wollten die Beamten den Mercedes-Fahrer gegen 23.45 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Daraufhin ergriff der aus Bexbach stammende Mann allerdings die Flucht. Dabei war er teilweise mit überhöhter Geschwindigkeit in der Neunkircher Innenstadt unterwegs. Doch nicht nur das: „Auf dem circa acht Kilometer langen Fluchtweg ignorierte er nicht nur weiterhin die Anhaltezeichen des verfolgenden Funkstreifenwagens, sondern gefährdete mehrere, bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer durch das zeitweise Befahren der Gegenfahrbahn“, sagte der Sprecher.