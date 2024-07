Ermittlungsgruppe „Hydra“ schlägt zu Mann (28) aus Saarbrücken als Mitglied einer Drogenbande verhaftet

Als die Ermittler von Polizei und Zoll am Dienstag dieser Woche überraschend an seinem Unterschlupf im Saarbrücker Stadtteil Malstatt auftauchten, galt die große Sorge eines 28-Jährigen offenbar seinem Mobiltelefon. Er versuchte noch, das Handy zu vernichten. Mutmaßlich weil Daten seiner Kundschaft, seiner Lieferanten und seiner Komplizen darauf abgespeichert waren. Der polizeibekannte Saarbrücker türkischer Abstammung steht im dringenden Verdacht, Drogen im großen Stil produziert und verkauft zu haben. Konkret geht es angeblich um etwa 75 Kilogramm Amphetamin und etwa 30 Kilo Haschisch sowie um 44 Kilo Marihuana, das er sich bei einer so genannten Beschaffungsfahrt organisiert haben soll.