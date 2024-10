„Erhebliche alkoholische Beeinflussung“ Mann (22) fährt nachts ohne Licht durch Weiskirchen – mit zwei Promille im Blut

Einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Nordsaarland ist am späten Montagabend, 7. Oktober, ein Fahrzeug in Weiskirchen aufgefallen, das ohne Licht unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 22.40 Uhr in der Eichenlaubstraße im Ortsteil Konfeld stellten die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer eine „erhebliche alkoholische Beeinflussung“ fest.