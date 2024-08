Bei Einsatz wegen häuslicher Gewalt Fahnder entdecken illegale Waffen in Mandelbachtal – Hinweise auf rechtsextreme Gesinnung

Die Beamten der Polizeiinspektion Homburg waren eigentlich zu einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt in Mandelbachtal alarmiert worden. Vor Ort eingetroffen, stießen sie auf ein privates Waffen- und Munitionslager. Da es zudem Hinweise auf eine angeblich rechte Gesinnung des 61 Jahre alten Bewohners gab, wurde – so SZ-Informationen – über den diensthabenden Staatsanwalt in Saarbrücken ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung veranlasst.