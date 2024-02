Mit vorgehaltener Schusswaffe Mandelbachtal-Habkirchen: Raubüberfall auf Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

In der Tankstelle in der Grenzlandstraße in Mandelbachtal-Habkirchen ereignete sich am Morgen (20. Februar) ein Raubüberfall. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 7 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit vorgehaltener Schusswaffe forderte er mit der Aussage „Geld“ die Tankstellenmitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Aus dieser entnahm der bislang unbekannte Täter dann Bargeld und aus der Auslage mehrere Stangen Zigaretten. So entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.