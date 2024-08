Polizei-Einsatz in Mandelbachtal Party im Jugendclub gerät aus den Fugen – acht Verletzte nach Pfefferspray-Wolke

Pfefferspray hat mehrere junge Besucher einer Feier in Mandelbachtal (Saarpfalz-Kreis) das Gesicht schwellen lassen und die Atemwege gereizt. Dabei waren die meisten von ihnen noch nicht einmal an dem Streit beteiligt, in den sie dann unfreiwillig mit hineingerissen wurden. Das Ganze war im Jugendclub im Ortsteil Erfweiler-Ehlingen in der Nacht auf Samstag, 24. August, eskaliert, wie ein Sprecher der Polizei in Homburg auf SZ-Anfrage berichtet.