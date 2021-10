Einsatz in der Mainzer Straße : Polizei greift 35-Jährigen mit über fünf Promille auf

Einsatz in der Mainzer Straße

Saarbrücken Eine Streife der Polizei Saarbrücken staunte am Dienstagmorgen nicht schlecht, als sie einen Betrunkenen in der Mainzer Straße auffanden. Der Mann hatte einen ungewöhnlich hohen Alkoholwert.

