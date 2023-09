Lucky Lake in Losheim Zugedröhnter Festival-Besucher (21) prügelt Sanitäter – Polizei muss Täter fesseln

Losheim am See · Völlig ausgerastet ist ein junger Mann in Losheim am See. Auf dem Festivalgelände war er zunächst als hilflose Person aufgefallen. Dann aber wendete sich das Blatt: Er attackierte Sanitäter übelst. Und auch die Polizei wurde attackiert.

04.09.2023, 10:22 Uhr

Polizei bricht Gewalt eines Mannes auf Lucky-Lake-Festival in Losheim. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann