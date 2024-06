Massiver Widerstand Randalierer geht bei Losheim auf die Polizei los – und macht Bekanntschaft mit einem Taser

In Losheim am See pöbelt ein 36-jähriger Mann Fußgänger an und wirft mit Drohungen um sich. Nachdem ihn die Polizei stellt, eskaliert die Situation.

09.06.2024 , 13:34 Uhr

Ein Elektroschock blühte einem 36-jährigen Mann, der in Losheim auf Polizisten losging. Dabei kam auch, wie auf diesem Symbolbild zu sehen, ein Taser zum Einsatz. Den Widerstand des mutmaßlichen Randalierers hat er aber nicht brechen können. Foto: dpa/Rainer Jensen