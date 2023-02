Kurioser Diebstahl : Diebstahl im Zwiebel-Look – Mutter und Tochter rauben Kleidergeschäft in Losheim aus

Losheim am See Eine Diebestour hat die Polizei am Freitag in Losheim verhindert. Eine Mutter samt Tochter versuchten hier in einem Kleidergeschäft Ware mitgehen zu lassen – die Polizisten mussten Polizistinnen zur Hilfe rufen.

Am Freitag, 3. Februar, waren eine 58-jährige Frau und ihre 23-jährige Tochter in Losheim am See im Landkreis Merzig-Wadern auf gemeinsamer Diebestour. Das teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit.

Laut Polizeiangaben besuchte das Duo gegen 18.30 Uhr ein Kleidergeschäft und versuchte, eine größere Menge Schmuck und Kleidung mitgehen zu lassen. Dabei landete die Beute nicht nur in Tasche und Rucksack von Mutter und Tochter: Sie zogen mehrere Schichten der gestohlenen Kleidung übereinander.

Polizisten verständigen Polizistinnen, um Frauen zu durchsuchen

Das Personal des Ladens fiel allerdings nicht darauf herein und verständigte die Polizei. Vor Ort beorderten die männlichen Beamten ihrerseits ein Kommando der Bereitschaftspolizei ein, das zufällig in Nunkirchen unterwegs war – und aus Frauen bestand –, um Mutter und Tochter zu durchsuchen. Dabei stellte sich heraus, dass die Beschuldigten „nach dem Zwiebelprinzip“, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, mehrere Schichten Kleidung übereinander trugen.

