Unfall bei Sinnerthal LKW rammt Auto auf B 41 bei Neunkirchen – eine Verletzte

Bei einem Unfall auf der B 41 wurde am Dienstagnachmittag, 3. September, eine 46-jährige Autofahrerin verletzt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Neunkirchen auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung berichtet, wollte die Frau um 13.28 Uhr an der Anschlussstelle Bildstock in Richtung des Neunkircher Stadtteils Sinnerthal auf die B 41 einbiegen, als sie einen LKW übersah, der Vorfahrt hatte.