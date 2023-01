Gasflaschen geladen : Brennender Lkw auf der A1 Richtung Saarbrücken: Sperrung aufgehoben

Foto: dpa/David Inderlied

Update Reinsfeld Auf der A1 im Hochwald ist am Mittwochmittag ein LKW in Brand geraten und schränkte den Verkehr in Richtung Saarbrücken massiv ein. Nun ist die Sperrung aufgehoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kurz hinter der Baustelle auf der A1 bei Reinsfeld in Fahrtrichtung Saarbrücken steht auf dem Standstreifen ein mit Holz beladener LKW, der aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten ist, wie die Polizei mitteilt.

Die umliegenden Feuerwehren waren mit Löscharbeiten beschäftigt, die Autobahnmeisterei und die Autobahnpolizei Schweich mussten den Verkehr an der Abfahrt Mehring ableiten, da der LKW auch mit mehreren Gasflaschen bestückt war.