In Höhe Sulzbachtalbrücke : Lkw-Brand: A8 nach Unfall in beide Richtungen voll gesperrt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Sulzbach Ein Lkw steht am Mittwochmorgen in Flammen auf der A8 im Bereich der Sulzbachtalbrücke. Die Fahrbahn ist momentan in beide Richtungen voll gesperrt.

Am frühen Mittwochmorgen (22. Dezember) gegen sechs Uhr hat sich auf der A8 Höhe Sulzbachtalbrücke ein schwerer Unfall ereignet. Dabei ist ein Lkw in Brand geraten. Momentan ist die Fahrbahn zwischen dem Dreieck Friedrichsthal und Elversberg in beide Richtungen voll gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienste sind derzeit im Einsatz.