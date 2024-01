40 Tonner mit Auflieger geriet ins Schlingern Lkw auf A8 umgekippt - Sperrung bis zum Morgen erwartet

Gegen 19 Uhr ist es am Dienstag, 16. Januar, auf der A8 von Pirmasens nach Luxemburg in Höhe Neunkirchen-Oberstadt im Saarland zu einem schweren Lkw-Unfall auf schneebedeckter Straße. Ein 40 Tonner mit Auflieger einer litauischen Spedition war hier unterwegs und geriet im Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern. Plötzlich kippte der gesamte Laster mitsamt Anhänger um. Der 30-Jährige Fahrer konnte sich aus der Dachluke befreien. "Beim Unfall brach er sich seine Hand. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus“, so ein Sprecher der Polizei Neunkirchen.