40 Tonner mit Auflieger geriet ins Schlingern Lkw auf A8 umgekippt - Autobahn nach Sperrung wieder freigegeben

Update von 17. Januar, 6.20 Uhr: Auf Anfrage teilt die Führungs- und Lage Zentrale des Saarlandes mit, dass die A 8 wieder freigegeben ist. Am Dienstagabend ist es dort in Fahrtrichtung Saarlouis auf Höhe Wellesweiler, zwischen der Abfahrt Kohlhof und Neunkirchen-Oberstadt zu einem schweren LKW-Unfall gekommen. Ein Sattelschlepper ist nach Angaben der Polizei umgekippt, der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Für die Bergungsarbeiten musste die Straße voll gesperrt und ein spezieller Kran angefordert werden, mittlweile konnte die Unfallstelle aber geräumt und für den Verkehr wieder komplett freigegeben werden, so die Sprecherin der Führungs- und Lagezentrale weiter.