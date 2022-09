Diebstahl in Großrosseln : Betrunkener klaut Hochprozentiges bei Lidl und verletzt Verkäuferin

Diebstahl in Großrosseln

Diebstahl bei Lidl in Großrosseln mit Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: ZDF/Marvin Mohr

Großrosseln Widerspenstig hat sich ein Dieb gegeben, der bei seiner Tat erwischt worden war. Zuerst wehrte er sich gegen eine Lidl-Verkäuferinnen in Großrosseln, dann gegen die Polizei.

Ein Mann hat versucht, sein Diebesgut unter der Jacke zu verbergen. Dabei flog er allerdings auf. Denn Mitarbeiterinnen der Lidl-Filiale in Großrosseln hatten den Täter am Samstagabend, 24. September, gegen 18.30 Uhr dabei beobachtet. Nach einem Bericht der Völklinger Polizei versuchte sich der 39-Jährige zunächst mit der Beute an der Kasse des Supermarkts vorbeizumogeln. Er präsentierte demnach lediglich eine Flasche Bier, für die er bereit war zu bezahlen.