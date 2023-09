Fuß ragte aus dem Boden Leiche im Garten verbuddelt – was Ehepaar aus Homburg nun droht

Homburg · Was geschieht jenem, der eine Leiche in seinem Garten vergräbt? So lange dem kein Verbrechen vorausgeht, relativ wenig. So wohl auch in einem Fall in Homburg, der Anfang August für Aufsehen gesorgt hatte.

13.09.2023, 18:06 Uhr

