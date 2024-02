Mutmaßliches Tötungsdelikt Leiche einer Frau in Neuforweiler gefunden – Obduktionsergebnis steht fest

Eine Frau ist am Dienstag, 6. Februar, tot in einem Haus in Neuforweiler im Landkreis Saarlouis aufgefunden worden. Dies teilte die Polizei mit, die gegen 20 Uhr per Notruf von einer Zeugin informiert worden war. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten die Leiche einer 85-jährigen Frau. Als dringend tatverdächtig gilt ein 83-jähriger Mann aus dem „ direkten häuslichen Umfeld“, wie es zunächst hieß. Inzwischen hat die Polizei bestätigt, dass es sich dabei um den Ehemann der toten Frau handele. Die Anruferin, die den Notruf abgesetzt hatte, soll demnach im selben Einfamilienhaus wie das Ehepaar gewohnt haben.