Vermisstenmeldung aus Püttlingen Die zwei neunjährigen Jungen sind wieder aufgetaucht

Die Polizei sucht nach zwei neunjährigen Jungen, die seit heute Morgen von einer Schule in Püttlingen abgängig sind. Seit Montagmorgen gegen 10.15 Uhr fehlt jede Spur von den Jungen, teilte die Polizeiinspektion Lebach am Nachmittag mit. Beide sollen am Morgen in ein Waldgebiet gelaufen sein, dass sich von der Ritterstraße in Püttlingen bis nach Altenkessel erstreckt.