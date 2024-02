Distanz von gut 25 Kilometern Laster verteilt Diesel auf A8 von Luxemburg bis Rastplatz Weiler

Großeinsatz auf dem Rastplatz Weiler auf der A8 von Luxemburg nach Saarlouis im Landkreis Merzig-Wadern. Am Morgen gegen 7 Uhr bemerkt ein Lkw-Fahrer eines Autotransporters, dass seine Tanknadel rapide abfällt. Ursprünglich hatte der Lkw rund 600 Liter Diesel im Tank. Der Brummifahrer aus dem Kreis Biberach war auf dem Weg von Belgien in Richtung Baden-Württemberg, als er in Luxemburg eine Unfallstelle passierte. Hier beschädigte er sich vermutlich beim Überfahren eines Trümmerteils den Kraftstoffschlauch. Ab diesem Zeitpunkt verteilte er Diesel auf der Autobahn und bis zum Rastplatz auf einer Distanz von gut 25 Kilometern allein auf deutscher Seite.