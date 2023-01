Unfall auf A620 in Saarbrücken : Laster fährt Mann auf Stadtautobahn an – Gesundheitszustand verschlechtert sich erheblich

Laster fährt Mann auf Stadtautobahn an – Gesundheitszustand verschlechtert sich erheblich

Unfall auf A620 in Saarbrücken

Update Saarbrücken Ein schwerer Unfall auf der Stadtautobahn Saarbrücken hat am Morgen zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Die Polizei musste die Auffahrt von der Wilhelm-Heinrich-Brücke Richtung Saarlouis sperren. Ein Mann war auf der Strecke angefahren worden.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Stadtautobahn in Saarbrücken hat am Donnerstagmorgen, 19. Januar, für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Mann war auf der A620 auf der Richtungsspur nach Saarlouis nahe der Westspange von einem Lastwagen angefahren worden. Die Polizei musste gegen 6.45 Uhr zunächst die betroffene Strecke sperren.

Das Opfer erlitt nach Angaben eines Sprechers Verletzungen unter anderem am Kopf und kam nach erster Behandlung durch einen Notarzt in die Klinik auf dem Winterberg. Es soll keine Lebensgefahr bestehen, hieß es in einer ersten Mitteilung. Der Mann sei ansprechbar gewesen.