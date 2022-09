Heftiger Regen und stürmische Böen : Straßen überschwemmt: Feuerwehreinsätze wegen Unwetters im Landkreis St. Wendel (Video und Bilder)

St. Wendel Heftige Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen haben am Samstagnachmittag für zahlreiche Feuerwehreinsätze im Landkreis St. Wendel gesorgt. Keller liefen voll und Straßen wurden überschwemmt.

Im Landkreis St. Wendel am stärksten von dem Unwetter am Samstagnachmittag (3. September) betroffen waren nach Auskunft der Feuerwehr die Gemeinden Nonnweiler und Tholey. An der Wetterstation des Katastrophenschutzes seien am Standort Theley binnen 20 Minuten bis zu 33,8 l/qm Regen gemessen worden. Ähnliche Werte seien auch in Primstal erreicht worden. An weiteren Wetterstationen seien ebenfalls große Wassermengen gemessen worden: bis zu 27,8 l/qm in Oberthal, 16 l/qm in Namborn und 6,4 l/qm in St. Wendel.