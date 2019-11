Nach Mahnung von August-Wilhelm Scheer : Lafontaine forciert Kritik an IT-Strategie im Saarland

Saarbrücken Nach der Attacke von August-Wilhelm Scheer nimmt die Debatte um die Standort-Politik des Landes Fahrt auf.

(nid/byl/uk) Der Saarbrücker IT-Unternehmer August-Wilhelm Scheer hat Zuspruch für Kritik an der Innovationspolitik im Saarland und an der Entwicklung der Saar-Uni erhalten. „Das ist ein Weckruf zur rechten Zeit“, sagte der frühere Ministerpräsident und heutige Linke-Fraktionschef Oskar Lafontaine. Saarländische Innovationspolitik müsse mehr sein als „fortgesetzte Ankündigungen und Selbstbeweihräucherungen“. Das Saarland werde in der Konkurrenz zu Standorten wie Bochum, München und Darmstadt nur bestehen, wenn mehr in seine Forschungslandschaft investiert werde, sagte Lafontaine.