Losheimer stellen Täter : 25-Jähriger stiehlt Waren aus Elektromarkt – und wird von Mitarbeitern gestellt

Losheim Ein Ladendieb hat am Donnerstag versucht, Waren in einem Elektromarkt in Losheim zu stehlen. Die Tat verlief allerdings wenig erfolgreich.

Einen Ladendiebstahl am Donnerstag in einem Elektrofachmarkt in Losheim am See meldet die Polizei Nordsaarland. Der Diebstahl verlief für den 25-jährigen Täter aus Weiskirchen, der bereits polizeibekannt ist, allerdings wenig erfolgreich.

Laut der Polizei wollte der 25-Jährige den Laden gegen 10.30 Uhr am Donnerstag verlassen, als der Alarm durch die Etikettensicherung ausgelöst wurde. Ein Mitarbeiter hielt den Mann daraufhin an. Der leerte seine Taschen und legte Geldbeutel, Handy und ein Taschenmesser auf die Theke. Als der 25-Jährige den Laden erneut verlassen wollte, ging wieder der Alarm los, woraufhin der Mitarbeiter den Weiskircher mit einem Handscanner auf Diebesgut überprüfen wollte. Dieser ergriff sofort die Flucht in Richtung Haagstraße. Der Mitarbeiter des Marktes nahm die Verfolgung auf.

Nachdem der 25-Jährige beim Weglaufen zwei Playstation-Spiele verlor, brach der Mitarbeiter die Verfolgung kurzzeitig ab und brachte die Spiele zurück in den Laden. Dort holte er sich Verstärkung. Kurz darauf wurde der Ladendieb wieder gefunden und erneut verfolgt. Auf einem Feldweg wenige Hundert Meter weiter in Richtung Baumarkt wurde er letztlich eingeholt und aufgefordert, zurück ins Büro zu kommen. Der Weiskircher folgte den Anweisungen und brachte die dann eintreffende Polizei aus Losheim und die Mitarbeiter außerdem noch zu einer ebenfalls gestohlenen Festplatte, die er auf der Flucht verloren hatte.