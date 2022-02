Festnahme nach Todesschüssen auf Polizisten in Kusel : Schon vor Jahren sagten Zeugen: Dieser Mann bedroht Menschen

Foto: BeckerBredel 40 Bilder Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten: Spezialeinsatzkommando fasst Tatverdächtigen in Sulzbach

Sulzbachtal Nach dem gewaltsamen Tod zweier Polizisten (29/24) ist der Hauptverdächtige am Montag in Sulzbach festgenommen worden. Unterdessen verdichten sich zunehmend Hinweise darauf, dass der heute 38-Jährige schon einige Male in der Vergangenheit aggressiv aufgefallen ist.