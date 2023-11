Küchenbrand gemeldet Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz reißt Menschen in Ensdorf aus dem Schlaf

So waren Beschäftigte eines Pizza-Bringdienstes in St. Wendel-Oberlinxweiler am 5. September in große Gefahr geraten. Dort hatte eine Stichflamme in der Küche beim Kochen Verpackungsmaterial in Brand gesteckt. Die dort zur Unglückszeit angestellten Mitarbeiter versuchten noch, selbst die Lage in den Griff zu bekommen. Die drei Betroffenen kamen kurzfristig wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.