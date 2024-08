Öffentlichkeitsfahndung Suche nach vermisster Mutter (35) mit Baby – Kripo in Völklingen mit neuen Details

Bundesweit hat sich am Anfang die Suche erstreckt. Denn nach Angaben der Ermittler schien es durchaus möglich, dass sich eine Frau mit ihrem Säugling nicht mehr im Saarland aufhielt, nachdem sie in Wadgassen verschwunden war. Nach neuesten Angaben der Kriminalpolizei (Kripo) war dies wohl auch zumindest für eine kurze Zeit so. Doch jetzt führen die Wege zurück in die Region.