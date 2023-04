Kriminalstatistik Saarland Sexueller Missbrauch an Kindern im Saarland ist um fast 50 Prozent angestiegen

Die saarländische Polizei mit ihren derzeit rund 2400 Beamten rüstet mit Blick auf neue Kriminalitätsphänomene auf. So war etwa 2022 bei 4084 registrierten Straftaten das Internet das so genannte Tatmittel. Unter anderem ging es dabei um Organisierte Kriminalität (OK) im Drogenhandel, um Erpressung, Betrug, Stalking, und Verbreitung von Kinderpornografie. Innenminister Reinhold Jost (SPD) kündigte bei der offiziellen Vorstellung der Kriminalstatistik für das Jahr 2022 an, verstärkt Informatiker einzustellen, die zu Cyberkriminalisten ausgebildet werden. Jost sagte: „Zudem beabsichtige ich dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren mehr Leute für den Polizeiberuf zu gewinnen und einzustellen, als in den Ruhestand gehen.“ So soll sichergestellt werden, dass die Personalstärke der Polizei aufwächst.