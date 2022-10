In Tatortnähe angetroffen : Drei mutmaßliche Einbrecher in Merzig von Polizei gefasst

Merzig Am Dienstagabend sind von der Polizei drei Einbrecher in Merzig festgenommen worden. Was bisher über die mutmaßlichen Täter bekannt ist.

Am Dienstagabend (25. Oktober) gegen 20.20 Uhr verschafften sich die drei mutmaßlichen Täter im Alter von 22, 25 und 27 Jahren laut Polizei gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Merzig. Sie durchsuchten dort das Erd- und das erste Obergeschoss nach Wertgegenständen, Ausweispapieren und Bargeld. Das Trio wurde allerdings durch die Heimkehr des Bewohners überrascht und verließ daher fluchtartig das Haus.

Trio flüchtet nicht gemeinsam nach Einbruch in Merzig

Der 22-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte aber später festgenommen werden. Die beiden anderen Verdächtigen traten die Flucht mit einem Renault Clio an. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnten auch sie im Bereich Merzig-Hilbringen gefasst werden. Bei einer Durchsuchung des Fluchtwagens fanden die Ermittler das Diebesgut. Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde zudem eine Blutprobe entnommen, weil dieser laut Polizei unter Einfluss von Drogen stand.