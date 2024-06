Polizei geht von hohem Schaden aus Kran kracht auf zwei Wohnhäuser in St. Ingbert

St. Ingbert · Ein Autokran ist am Dienstagmorgen in St. Ingbert umgekippt und in zwei Wohnhäuser gestürzt. So hoch schätzt die Polizei den Schaden.

04.06.2024 , 15:35 Uhr

Foto: dpa/Stefan Puchner