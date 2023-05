Kampf gegen Straftaten Massiver Einsatz von Polizei, Zoll, Ordnungsamt im Saarland – was dahintersteckt

Saarbrücken/Neunkirchen/Völklingen/Saalouis · Ein geballter Auftritt uniformierter Polizei an mehreren Orten im Saarland zur gleichen Zeit hat am Mittwoch für Aufsehen gesorgt. Auch Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) war bei Einsätzen dabei. Was es damit auf sich hat.

Polizeiwagen säumen den Straßenrand. Dunkel uniformierte Männer mit Sturmmasken betreten Kneipen. Draußen warten unterdessen weitere Kollegen. Auch Vertreter von Zoll und örtlicher Ordnungsämter wirken wie in Habachtstellung. Und das zeitgleich im gesamten Saarland an gleich mehreren Orten. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bundesweiter Kontrolltag von Zoll, Polizei und Ordnungsamt – auch in Neunkirchen