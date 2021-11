Corona-Regeln missachtet : Polizei macht Gaststätten im Saarland dicht

Saarbrücken In Kneipen, Restaurants und der Saarbahn hat es bereits die zweite Gemeinschaftsaktion von Polizei und Ordnungsamt gegeben. Bei der Kontrolle ging es um die Corona-Regeln. 53 Verstöße registrierten sie dabei. Und die Kontrollen gehen weiter.

Im ganzen Saarland sind am Freitag, 26. November, erneut Polizisten und Ordnungsamtsmitarbeiter unterwegs gewesen, um zu kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Der Schwerpunkt lag zum einen auf der Gastronomie, zum anderen bei der Saarbahn. Bis nach Mitternacht waren die Kontrolleure unterwegs. Dabei kamen 53 Verstöße zusammen. Sogar Lokale machte die Polizei dicht, berichtet Melanie Mohrbach vom Landespolizeipräsidium in Saarbrücken.

Die Kontrollaktion war breit angelegt: In 31 von 52 Städten und Gemeinden war die Polizei mit 70 Kollegen als Begleiter für die Ordnungsamtsmitarbeiter dabei. Und damit ist die Sache noch nicht erledigt: Auch am Samstag sollten die Kontrollen in der Saarbahn fortgesetzt werden.