Schlecht ist es einem 49-jährigen St. Wendeler ergangen, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Nähe einer St. Wendeler Diskothek in der Eisenbahnstraße aufhielt. Nach Angaben der Polizei, wurde er unvermittelt von einem unbekannten jungen Mann körperlich attackiert und geschlagen, wobei der 49-Jährige auch im Gesicht verletzt wurde. Von Melanie Mai